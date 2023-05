Il cervo Bambi è ritornato a casa in Valmalenco

(ANSA) - SONDRIO, 04 MAG - Il cervo Bambi, che nell'agosto di un anno fa era stato sequestrato dalle guardie provinciali di Sondrio al suo papà adottivo, sollevando polemiche, è ritornato oggi pomeriggio in Valmalenco.

"Abbiamo costituito un'apposita associazione con la finalità di valorizzare l'ambiente e la salvaguardia degli animali selvatici - spiega Stefano Nani, uno dei promotori dell'iniziativa a sostegno di Giovanni Del Zoppo, il minatore della Valmalenco che aveva salvato l'ungulato da cucciolo dopo la morte della mamma -. Da un errore commesso in totale buona fede è nato un progetto per fare crescere la cultura della tutela dell'ambiente".

L'ungulato, dallo scorso agosto era ospite dell'azienda agricola La Pedruscia a Dazio (Sondrio), su richiesta della Polizia provinciale di Sondrio guidata da Gianluca Cristini.

"L'animale è stato assistito con grande cura da Fulvio Baraiolo - spiega Cristini - che ha pienamente collaborato con la Provincia che ora ha dato le autorizzazioni per accogliere l'animale in Valmalenco in una nuova oasi appositamente creata".

(ANSA).