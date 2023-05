Economia, musica, sport e cinema al Premio Guido Carli

Quindici eccellenze che fanno grande l’Italia nel mondo: dalle istituzioni all’impresa, all’alta finanza, come da tradizione. Ma, al centro della cerimonia, anche lo sport, il cinema e, per la prima volta, la musica.

Il 5 maggio dalle 17.30 si terrà la XIV Edizione del Premio Guido Carli, promossa dall’omonima Fondazione. Una serata speciale come la ricorrenza che celebra: il trentennale della scomparsa dello statista, ex Ministro del Tesoro ed ex Governatore della Banca d’Italia. La cornice sarà il Teatro dell’Opera di Roma. Con una special performance finale di Roby Facchinetti e Veronica Gentili a condurre lo spettacolo.



"Trent’anni dopo, il pensiero di Carli – sottolinea Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli – è ancora di un’attualità sorprendente. Nulla è invecchiato: non il suo europeismo pragmatico e lungimirante, non le sue proposte sulla semplificazione burocratica e legislativa, men che mai la sua capacità di coniugare intelligenza e rigore morale, responsabilità e attenzione alle nuove generazioni. Per questo abbiamo fortemente voluto che l’edizione del Premio a lui intitolato quest’anno avesse una veste totalmente nuova.

A cominciare dallo spazio che la ospiterà, il Teatro dell’Opera, luogo simbolo di cultura. La musica avrà dunque un ruolo di primo piano, con l’eccezionale presenza di Roby Facchinetti, che ringrazio sin da ora, e con un altro concorrente dell’ultimo Sanremo. Protagonisti assoluti saranno i quindici premiati e le loro storie: non più solo economisti e imprenditori, ma donne e uomini che con il loro talento e la loro genialità danno lustro all’Italia nel mondo. Non c’è modo migliore di onorare la memoria di mio nonno se non omaggiare chi fa grande il nostro Paese, ogni giorno, con il suo lavoro e la sua arte".



La cerimonia sarà aperta da Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione e ideatrice del Premio. Dopo il saluto istituzionale del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e l’intervento di Gianni Letta, Presidente onorario della Fondazione, la serata d’onore prenderà il via, alternando momenti di intrattenimento e spazi di discussione, le note della musica e le parole dei premiati e dei giurati, con la conduzione della giornalista Veronica Gentili che terrà il filo dello spettacolo.

L’immagine di Guido Carli è stata impressa sulle medaglie prodotte appositamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. I riconoscimenti verranno assegnati dopo una selezione operata dalla giuria composta, oltre che dallo stesso Letta, da Ornella Barra, COO International Walgreens Boots Alliance; Vincenzo Boccia, Presidente della Luiss Guido Carli; Urbano Cairo, Presidente di Cairo Communication e Rcs; Fedele Confalonieri, Presidente di Mediaset; Claudio Descalzi, AD Eni; Luigi Ferraris, AD Ferrovie dello Stato Italiane; Stefano Lucchini, Direttore Relazioni Esterne Gruppo Intesa Sanpaolo; Monica Maggioni, Direttrice Tg1; Giovanni Malagò, Presidente del Coni; Giampiero Massolo, Presidente di ISPI e Mundys; Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice televisiva; Antonio Patuelli, Presidente dell’ABI; Stefano Sala, AD Publitalia ‘80 e Francesco Starace, manager, già AD e Direttore generale di Enel.



In platea saranno presenti esponenti delle Istituzioni, top manager e imprenditori, ex premiati e moltissimi studenti.



Sarà possibile seguire la XIV Edizione del Premio Guido Carli anche in streaming su ANSA.it.

Il Papa, l'insegnamento di Guido Carli faccia riflettere sul valore della fraternità

"In occasione del trentesimo anniversario della scomparsa di Guido Carli, auspico che gli insegnamenti e gli esempi di così illustre economista e statista italiano, che si distinse nell'impegno per il bene comune, possano suscitare riflessioni sul valore della fraternità e iniziative di solidarietà". Così papa Francesco, in una lettera indirizzata a Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli e nipote dell'ex Governatore della Banca d'Italia ed ex ministro del Tesoro, che morì il 23 aprile 1993. "È quanto mai necessario - continua la missiva del Pontefice - unire gli sforzi nel promuovere la cultura della pace ad ogni livello, diventando costruttori di speranza per preparare un futuro migliore alle nuove generazioni. Al mio incoraggiamento, unisco l'assicurazione della preghiera per il vostro lavoro e volentieri invoco la Benedizione del Signore". Il trentennale della scomparsa di Carli sarà celebrato il 5 maggio alle ore 17.30 al Teatro dell'Opera di Roma in occasione della consegna del Premio Guido Carli a quindici talenti che danno lustro all'Italia nel mondo.

Premio Guido Carli, tra vincitori Mimun e Prandini (Coldiretti)

Clemente Mimun, Direttore del Tg5 con quasi cinquant'anni di carriera nel giornalismo, sarà tra i quindici insigniti del Premio Guido Carli. Così come Ettore Prandini, Presidente nazionale di Coldiretti per premiare "l'agricoltura e i prodotti della nostra terra, simbolo del Made in Italy nel mondo". La XIV Edizione del Premio promosso dalla Fondazione Guido Carli, in programma il 5 maggio alle ore 17.30 al Teatro dell'Opera di Roma - si legge in una nota - sarà a tutti gli effetti una festa dell'eccellenza italiana, per celebrare degnamente il trentennale della scomparsa di Carli, ex Governatore della Banca d'Italia ed ex Ministro del Tesoro. La serata, condotta da Veronica Gentili, vedrà la grande musica protagonista: sul palco, oltre alla special performance finale di Roby Facchinetti, si esibirà anche Mr. Rain, protagonista dell'ultimo Sanremo e vincitore del terzo posto con il brano "Supereroi". "Mr. Rain ha commosso il Paese - afferma Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli e ideatrice del Premio - elogiando il coraggio di chi combatte le ferite dell'anima e inviando un messaggio importante: riusciamo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Supereroi per noi sono gli italiani che attraverso i loro talenti e la loro arte fanno brillare l'Italia a livello internazionale, unendo al merito personale il servizio al Paese con quel lavoro di squadra tanto caro a mio nonno Guido Carli. Con questo spirito - spiega - premieremo le quindici personalità selezionate dalla giuria". Oltre a Mimun e Prandini, tra i premiati ci saranno anche il Capo della Polizia, Lamberto Giannini, la Presidente e CEO di Yves Saint Laurent, Francesca Bellettini, l'Ad del Gruppo Lunelli, Matteo Lunelli, la Vicepresidente di Farmindustria, azionista e consigliere di amministrazione di Menarini, Lucia Aleotti, la campionessa di sci Sofia Goggia, l'attore romano Pierfrancesco Favino. In platea - assicurano gli organizzatori - saranno presenti esponenti di primo piano delle istituzioni, top manager e imprenditori, ex premiati e moltissimi studenti. La cerimonia sarà aperta da Liuzzo. Dopo un videosaluto, a nome del Governo, del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, il saluto istituzionale del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e l'intervento di Gianni Letta, Presidente onorario della Fondazione, prenderà il via la cerimonia di premiazione, con la lettura delle motivazioni da parte dei giurati e le parole di ringraziamento dei premiati. Sarà possibile seguire la XIV Edizione del Premio Guido Carli anche in streaming su ansa.it, corriere.it, tgcom24.it, Luiss Social Tv e sulla pagina Facebook della Fondazione Guido Carli.