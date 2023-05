Usa: scoperti 2 bambini di 10 anni che lavoravano da McDonald's

Un'indagine del dipartimento del Lavoro Usa ha scoperto che due bambini di 10 anni lavorano ad un McDonald's in Kentucky non pagati, a volte fino alle 2 del mattino. Lo riporta il Guardian. L'indagine ha anche scoperto che tre franchising della catena di fast food in quattro stati impiegavano un totale di 305 minori che lavoravano più delle ore consentite dalla legge svolgendo mansioni proibite per le persone della loro eta'.



L'indagine del dipartimento del lavoro ha scoperto violazioni del lavoro minorile in tre sedi di McDonald's nel Kentucky.



Secondo il Guardian, i tre che hanno la licenza per i locali citati nell'indagine possiedono un totale di 62 sedi in Kentucky, Indiana, Maryland e Ohio. Per le violazioni sono state ordinate sanzioni civili per oltre 200 mila dollari.