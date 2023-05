Spaccio di droga a Milano e in Nord Europa, 40 misure cautelari

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Quaranta persone sono state sottoposte a ordinanza di custodia cautelare, eseguita dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, nell'ambito dell'operazione "Money delivery" contro due distinte associazioni dedite allo spaccio di cocaina, marijuana, hashish e droghe sintetiche destinate al mercato nazionale, prevalentemente lombardo.

Un gruppo agiva in un quartiere di Milano, l'altro in Lombardia e in Nord Europa. Sono in corso perquisizioni in tutt'Italia con l'impiego anche di elicotteri. (ANSA).