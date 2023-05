Domani allerta rossa in quattro aree dell'Emilia-Romagna

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - La Protezione Civile ha emesso per domani l'allerta rossa per rischio idraulico, e non per temporali, in quattro aree dell'Emilia-Romagna: pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, collina bolognese, costa romagnola, bassa collina e pianura romagnola. Allerta arancione sempre per rischio idraulico, invece, sulla pianura modenese di Secchia e Panaro, sulla montagna bolognese, sull'alta collina romagnola e sulla montagna romagnola. Allerta arancione, ma per rischio idrogeologico, sulla montagna emiliana centrale, la collina emiliana centrale, la collina bolognese, la montagna bolognese, l'alta collina e la montagna romagnola. (ANSA).