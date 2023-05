Sciopero dei mezzi pubblici, possibili ritardi per i bus

E' in corso, a Milano, lo sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici che avviene nell'ambito di un'astensione dal lavoro proclamata, a livello nazionale, da Confail Faisa. Atm, l'azienda dei trasporti del capoluogo lombardo, ha precisato che "tutte le linee della rete metropolitana e di superficie sono in normale servizio". La Polizia Locale, che ha confermato lo stop, non segnala criticità su strade, stazioni o fermate. Disagi potrebbero comunque verificarsi tra le 8.45 e le 12.45.



Lo sciopero è stato proclamato "per rivendicare la mancanza nel Contratto di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l'orario e l'organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione".



Metropolitane regolari a Roma, dove è in corso lo sciopero di 4 ore proclamato dal sindacato Faisa Confail, dalle 8:30 alle 12:30. Lo rende noto Atac sul suo profilo Twitter ufficiale, specificando che la linea Termini-Centocelle è attiva con riduzione delle corse, mentre sui mezzi di superficie sono possibili riduzioni di corse.