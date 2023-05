Migranti: assegnato il porto di La Spezia alla Geo Barents

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - La Spezia è il porto di sbarco assegnato a Geo Barents, che ha circa 350 migranti soccorsi a bordo: 300 recuperati ieri sera da un barcone di legno sovraffollato partito dalla Libia e altri 36 questa mattina da un barchino in vetroresina . Ci vorranno circa tre giorni di navigazione per raggiungerlo, spiega Medici senza frontiere.

Questa assegnazione, lamenta Fulvia Conte, coordinatrice dei soccorsi a bordo della Geo Barents, "non fa che aumentare le inutili sofferenze per queste persone che avrebbero diritto a sbarcare al più presto nel porto più vicino". (ANSA).