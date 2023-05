Cade ultraleggero: Procura, presto autopsia e consulenza tecnica

(ANSA) - UDINE, 02 MAG - "Nelle prossime ore sarà conferito l'incarico per l'autopsia, mentre il passo successivo sarà quello di affidare una consulenza tecnica per capire le cause dell'incidente". Lo ha detto, all'ANSA, il Procuratore di Udine, Massimo Lia, in relazione all'ultraleggero caduto sabato in Friuli in cui hanno perso la vita il capitano dell'Aeronautica Alessio Ghersi, pilota delle Frecce Tricolori, e un parente che si trovava assieme a lui a bordo di un velivolo ultraleggero.

"In questi giorni - ha aggiunto Lia - proseguono anche le acquisizioni documentali per verificare ogni aspetto della vicenda, dalle manutenzioni alle rotte seguite".

Considerati i tempi tecnici per l'esame autoptico, è probabile che per le esequie delle due vittime serva attendere ancora qualche giorno. (ANSA).