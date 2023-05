A 16anni in strada con coltello ed hashish, denunciato a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 01 MAG - Un ragazzo di 16 anni in strada con un coltello e hashish, con lui un amico di appena 13 anni.

E' stato un carabiniere libero dal servizio a notare il 16enne in tarda serata, in piazza Medaglie d'oro, a Napoli, nei pressi della stazione della linea 1 della metropolitana. Il ragazzino era in compagnia di un amico 13enne e il suo atteggiamento è risultato sospetto. Dalla cinta dei pantaloni il militare ha notato il manico di un coltellino: si è avvicinato e gli ha chiesto di consegnare l'arma. Il giovane non ha opposto resistenza e il suo coltellino a farfalla di 25cm è finito sotto sequestro. Nelle tasche del 16enne anche 2 stecchette di hashish. Dovrà rispondere di porto abusivo di armi. (ANSA).