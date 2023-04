Decreto lavoro, per l'assegno di inclusione 5,4 miliardi nel 2024

I sindacati sono stati convocati per questa sera a Palazzo Chigi sul decreto lavoro, all'ordine del giorno del Cdm del primo maggio.

"Il provvedimento che sarà portato in Consiglio dei ministri sarà un segnale molto importante e significativo per i lavoratori italiani. Ci aspettiamo una risposta positiva dei sindacati, così come delle associazioni delle imprese",afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a "Il caffè della domenica" su Radio24.

"La riforma del Reddito di cittadinanza punta a dare un stimolo a chi può lavorare e che deve essere incentivato a farlo", sottolinea inoltre il ministro.

LA BOZZA DEL DECRETO

Per il nuovo strumento dell'assegno di inclusione il governo prevede l'autorizzazione di una spesa complessiva di oltre 5,4 miliardi di euro nel 2024 e oltre 5,6 miliardi di euro nel 2025 e 2026. E' quanto emerge dall'ultima bozza del decreto lavorO.

Una bozza in cui ancora non compare la misura del taglio del cuneo e ancora in fase di lavorazione con le ultime limature. Per la prosecuzione del Reddito di cittadinanza si prevede quindi una spesa di 384 milioni quest'anno, mentre per lo Strumento di attivazione al lavoro, che entrerà in vigore il primo settembre, è prevista una spesa di 276 milioni nel 2023 e di 2,1 miliardi nel 2024, spesa che poi scende negli anni successivi.