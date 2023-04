Valditara, ore a scuola per l'educazione alimentare

(ANSA) - BARI, 29 APR - Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è intervenuto questa mattina alla Festa dell'educazione alimentare organizzata a Bari da Coldiretti. Nel corso dell'evento, il ministro ha firmato un Protocollo d'intesa con il presidente Ettore Prandini. "I giovani sono il nostro futuro e oggi è una giornata importante per la scuola italiana", ha dichiarato il ministro Valditara nel suo discorso di saluto, di fronte a una platea di oltre 1.500 bambini giunti da tutta Italia con i loro insegnanti. "Il Protocollo sottoscritto con Coldiretti è un segnale di grande fiducia. Ho incontrato qui tantissimi ragazzi e ascoltarli è stato davvero molto importante per me. Voglio ringraziare, come sempre, gli insegnanti che rendono possibile tutto questo con il loro lavoro. È importante dire che qui, oggi, c'è la vita.

Perché la terra è vita, la agricoltura è vita, la scuola è vita". "Tengo a sottolineare tre punti: la firma di questo protocollo testimonia una grande attenzione del Governo e di Coldiretti per l'educazione alimentare, per la qualità delle mense scolastiche e quindi per la qualità della vita dei nostri ragazzi; al centro della nostra iniziativa ci sono la tutela della salute e la valorizzazione del territorio, c'è la difesa di una dimensione culturale centrale per la crescita dei giovani, la tutela della nostra identità; realizzeremo una grande riforma della formazione tecnico-professionale e porteremo gli operatori economici a insegnare nelle scuole.

Abbiamo appena destinato risorse importanti al settore: gli Istituti agrari e alberghieri sono tra i destinatari di 166 milioni di fondi Pon e le scuole capofila degli Istituti Tecnici Superiori negli stessi settori sono tra i destinatari di oltre 64 mln di fondi Pnrr. Inoltre, stiamo lavorando per fornire una Carta dedicata a tutto il personale della scuola: ringrazio Coldiretti che ha aderito per prima a questa iniziativa.

Lavoreremo al progetto nelle prossime settimane ma anticipo che conterrà opportunità importanti per i lavoratori del mondo della scuola", ha concluso. (ANSA).