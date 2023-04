Morto un runner investito da un'auto nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 29 APR - Un runner è morto dopo essere stato investito da un'auto nel Reggiano. L'incidente è avvenuto stamattina alle 7,30 a Zurco, frazione del Comune di Cadelbosco Sopra. La vittima, un 56enne residente a Reggio Emilia, stava correndo su via Cristoforo Colombo quando è stato centrato, all'incrocio con via Viazza, da una Mercedes Clk condotta da un 45enne residente in provincia di Pavia. Il podista è stato sbalzato per diversi metri ed è morto sul colpo a seguito delle gravi lesioni riportate.

La vettura è finita fuori strada in un piccolo fossato, col conducente che ha riportato ferite di media gravità. (ANSA).