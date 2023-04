Morta la donna caduta dal balcone a Viterbo

(ANSA) - ROMA, 29 APR - E' morta la donna precipitata questa mattina dal balcone della sua abitazione a Viterbo. La quarantenne di origini sudamericane non ce l'ha fatta, è deceduta all'ospedale di Belcolle a causa dei gravi traumi riportati nella caduta.

La caduta dal balcone, verificatasi intorno alle undici in una palazzina di via del Repuzzolo a Viterbo, presenta alcune ombre, sulle quali stanno cercando di far luce gli uomini della squadra mobile di Viterbo. In particolare, il ruolo che potrebbe aver avuto nella vicenda, un uomo che, secondo alcuni testimoni si sarebbe allontanato dallo stabile dopo la caduta della donna.

Ed proprio per capire cosa veramente sia successo prima del presunto incidente della quarantenne che gli agenti della mobile hanno cercato eventuali telecamere nella zona che possano aver immortalato i fatti.

Ovviamente gli inquirenti non escludono neanche l'ipotesi della caduta accidentale. Intanto la polizia pare che abbia rintracciato il compagno della vittima, un bracciante agricolo che sembra lavori presso una nota azienda agricola del capoluogo. L'eventuale ruolo dell'uomo in questa vicenda e se fosse presente al momento della caduta sono ancora tutti da verificare. (ANSA).