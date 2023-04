Dall'orto al frutteto, l'hospice di Lanciano aperto al territorio

All'interno di un ex convento dei cappuccini si trova l'hospice Alba chiara di Lanciano (Chieti): qui da nove anni resiste un orto terapeutico in terra piena, Orto d'amore, dove anche familiari di pazienti che sono stati ricoverati ma che non ci sono più continuano a dare il proprio contributo. Oggi la sfida della struttura è creare un frutteto accessibile e aperto alla cittadinanza, per far conoscere di più le cure palliative e rendere l'hospice un luogo non solo legato all'idea della morte.

Un 'Orto d'amore' nell'hospice di Lanciano





Gli hospice con le cure palliative sono nati in Inghilterra, grazie all’impegno della dottoressa Cicely Saunders, negli anni Sessanta. In Italia, dopo alcune esperienze tra fine anni Novanta e primi anni Duemila, una legge che istituisce la rete delle cure palliative e della terapia del dolore arriva solo nel 2010.

Dalla pet terapia all'arteterapia, sono diverse le attività che si affiancano nelle cure palliative. "Importante è l'ortoterapia. Se ne osservarono i benefici già sui soldati feriti, dopo la prima guerra mondiale", spiega, anche in un video visibile su ANSA.it, il dottor Pier Paolo Carinci, che organizza le cure palliative a domicilio sul territorio della Asl Lanciano-Vasto-Chieti ed è direttore sanitario dell'hospice Alba chiara e di un altro a Torrevecchia teatina.

Gli hospice si rivolgono a quei pazienti, non solo oncologici, “che presentano patologie non più guaribili - ricorda Carinci - ma che restano delle persone che hanno necessità di cura e si rivolgono non solo al paziente ma anche alla sua famiglia o rete amicale. I pazienti vengono ricoverati ogni volta che hanno esigenze cliniche o quando una famiglia non riesce più a farsi carico delle cure”.

L'ortoterapia ha effetti benefici su pazienti e familiari, per esempio sull'ansia e sul sonno, "perché la coltivazione fa ripercorrere i cicli vitali attraverso l'alternarsi delle stagioni. A fine vita - spiega Carinci - il tempo assume una forma diversa: si passa dal chronos, il tempo materiale, al kairos, il tempo interiore. L'orto permette di riprendere possesso del tempo dei ricordi".

"Per essere richieste le cure palliative devono essere conosciute quando la persona sta bene. Per questo l'hospice è aperto alla cittadinanza", afferma il direttore sanitario. Qui vengono organizzati eventi culturali, degustazioni, cineforum. C'è una piccola coltivazione di zafferano di Navelli e si fa un po' d'olio grazie agli ulivi dei cappuccini.



C'è ora l'intenzione di creare un frutteto, una collezione di piante antiche e del territorio, accessibile, con passerelle di legno. "La Regione può offrire opportunità con interventi finalizzati all'inclusione sociale attraverso bandi", spiega Elena Sico, direttrice del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo.

Durante molte giornate di cura dell'orto, cui partecipano pazienti e familiari, sanitari e cittadini, viene acceso il forno e si mangia insieme, racconta Marina Paolucci, dottoressa forestale, agronoma e coordinatrice del progetto Orto d'amore. "Ognuno di noi - racconta - porta con sé una perdita e la voglia di guarire attraverso la cura, anche dell'orto. Con la morte tocca fare pace, è meglio conoscere le cure palliative per vivere fino alla fine in modo dignitoso".