Operaio muore schiacciato nella sede di Esselunga

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Un operaio di 48 anni è morto, stamani, in un gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nel Milanese, all'interno del centro direzionale per il Nord Italia dell'Esselunga. Lo ha riferito il 118, sul posto con i Carabinieri.È accaduto a Limito di Pioltello, intorno alle 9, nella sede di via Giambologna, dove i soccorritori hanno trovato il lavoratore con gravissimi traumi da schiacciamento, constatandone il decesso. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri di Pioltello. (ANSA).