Indonesia: si rovescia un'imbarcazione, almeno 11 morti nella provincia di Riau

Almeno 11 persone sono morte e altre nove sono tuttora disperse a causa del rovesciamento di una barca veloce con almeno 78 persone a bordo in Indonesia, avvenuto ieri pomeriggio. Lo riportano media locali indonesiani, aggiungendo che 58 persone sono state tratte in salvo dai soccorritori nel corso della notte.

La "Evelyn Calista" era partita dal porto di Tembilahan, nella provincia occidentale di Riau, ed era diretta verso la città di Tanjung Pinang, su una delle isole dell'arcipelago delle Riau. Secondo i racconti dei passeggeri soccorsi, la barca si è rovesciata dopo aver urtato contro un grosso tronco d'albero nel mare agitato, tre ore dopo la partenza.

Le autorità locali temono che il numero dei dispersi sia più alto di quello calcolato finora, perché l'imbarcazione era sovraccarica con persone non inserite nell'elenco ufficiale dei passeggeri, una pratica comune in Indonesia. Gran parte dei passeggeri erano di ritorno da visite alle loro famiglie per celebrare la festività di Eid al-Fitr.