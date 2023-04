Il Papa in volo per l'Ungheria, previsti incontri con autorità e clero

Papa Francesco è arrivato in Ungheria per il suo viaggio apostolico di tre giorni, il 41/o del pontificato e il secondo di quest'anno dopo quello in Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan. Il Pontefice torna nel Paese "nel cuore dell'Europa" dopo la visita-lampo del 12 settembre 2021, quando a Budapest celebrò la messa conclusiva del Congresso eucaristico internazionale prima di proseguire per la Slovacchia. Bergoglio è il secondo Papa a recarsi in Ungheria, Paese visitato due volte anche da Giovanni Paolo II, nel 1991 e nel 1996.

"Nel momento in cui mi accingo a lasciare il suolo d'Italia per compiere un viaggio apostolico in Ungheria, mosso dal desiderio di incontrare i fratelli nella fede e testimoniare l'importanza di costruire ponti tra i popoli, rivolgo a Lei, signor Presidente, e a tutti gli italiani il mio cordiale saluto, che accompagno con fervide preghiere per il bene della nazione". È il telegramma di saluto inviato da papa Francesco al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Durante il volo il Pontefice, nel corso dei saluti ai giornalisti, ha avuto modo di rispondere alla domanda di un'inviata polacca che lo ha ringraziato per la difesa di Papa Wojtyla sul caso di Emanuela Orlandi: "una cretinata che hanno fatto".

Questa mattina, prima di lasciare Casa Santa Marta per l'Aeroporto di Fiumicino, Papa Francesco aveva ricevuto il saluto di quindici persone senza dimora che vivono nei pressi di San Pietro accompagnati dal Prefetto del Dicastero per la Carità, Sua Eminenza il Cardinale Konrad Krajewski.

Il volo del Papa è partito dall'aeroporto Leonardo da Vinci alle 8,21 , l'arrivo nella capitale ungherese è avvenuto alle 10. Francesco rientrerà poi a Roma (aeroporto di Fiumicino) domenica sera a conclusione del viaggio apostolico di tre giorni in Ungheria.

A Budapest, il Pontefice è stato accolto dal vice primo ministro Zsolt Semjen. La cerimonia di benvenuto vera e propria si svolgerà poi alle 11 nel piazzale del Palazzo "Sandor", la residenza presidenziale. Qui Francesco, alle 11.30, renderà la sua visita di cortesia alla presidente della Repubblica Katalin Novak, e alle 11.55 incontrerà il primo ministro Viktor Orban. Alle 12.20, nell'ex Monastero Carmelitano, è in programma l'incontro con le autorità, la società civile e il Corpo diplomatico, cui il Papa rivolgerà il primo dei sei discorsi che pronuncerà durante i tre giorni di visita, tutti in italiano.

Nel pomeriggio, alle 17.00, nella Concattedrale di Santo Stefano, è in programma invece l'incontro con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate, i seminaristi e gli operatori pastorali.