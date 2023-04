Donna stuprata alla stazione Centrale di Milano, un fermo

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Una donna è stata aggredita e violentata ieri mattina in uno degli ascensori della stazione Centrale di Milano. Per l'aggressione è stato fermato un uomo di origine straniera e senza fissa dimora. Il fermo è stato disposto dalla pm di Milano Alessia Menegazzo, di turno ieri, nelle indagini condotte dalla Polfer. A quanto si è saputo, la donna verso le 6 del mattino, si trovava in stazione per prendere un treno per Parigi. (ANSA).