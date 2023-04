Comune Udine, De Toni vara Giunta paritaria, 5 donne e 5 uomini

(ANSA) - UDINE, 28 APR - Giunta paritaria quella del neo sindaco di Udine Alberto Felice De Toni: dieci assessori, cinque donne e cinque uomini. E' stata varata e presentata oggi.

Del nuovo esecutivo che guiderà palazzo D'Aronco faranno parte volti noti e new entry. Tra i primi Alessandro Venanzi (Pd), che ricoprirà anche il ruolo di vicesindaco, Ivano Marchiol (Spazio Udine) ex candidato sindaco del M5S che al ballottaggio strinse l'accordo che consentì a De Toni di sovvertire il voto del primo turno contro il sindaco uscente e candidato del centrodestra Pietro Fontanini. Fanno parte della Giunta anche l'ex assessore Federico Pirone (Lista De Toni Sindaco), l'ex consigliera di opposizione Eleonora Meloni (Pd) e Stefano Gasparin (Pd) che per anni ha guidato l'Asp La Quiete di Udine (quella di Eluana Englaro), per la prima volta, eletto in Consiglio comunale.

"Tra i criteri per le deleghe - ha spiegato il sindaco - ho tenuto conto del consenso espresso dagli elettori e dalle elettrici, della composizione di genere, delle competenze e delle opportunità. La giunta che ne esce è una squadra di validi assessori che sono certo daranno il loro meglio, ognuno nel referato di propria competenza". (ANSA).