Trattativa Stato-Mafia, attesa per la sentenza

E' attesa per oggi la sentenza della Cassazione nel procedimento legato alla indagine sulla presunta trattativa Stato-Mafia.



Un nuovo processo di appello per gli ex investigatori del Ros, Mori, Subranni e De Donno e conferma dell'assoluzione per l'ex parlamentare Dell'Utri. Queste le richieste della Procura Generale di Cassazione nel procedimento legato alla maxi indagine sulla trattativa Stato-Mafia. Nel corso della requisitoria del 14 aprile scorso, il pg ha chiesto che un processo bis venga fatto anche per il boss di Cosa Nostra, Leoluca Bagarella, condannato dai giudici di Appello di Palermo a 27 anni e per il medico Antonino Cinà, ritenuto vicino a Totò Riina, a cui in secondo grado furono inflitti 12 anni di reclusione. I Supremi giudici sono chiamati a decidere sul ricorso presentato dalla Procura generale del capoluogo siciliano dopo la sentenza del 23 settembre 2021 che ribaltò il verdetto assolvendo la gran parte degli imputati condannati in primo grado. In primo grado Mario Mori e Antonio Subranni furono condannati a 12 anni mentre Giuseppe De Donno ad 8 anni.