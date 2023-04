Operaio muore in ospedale tre giorni dopo l'infortunio

(ANSA) - BRESCIA, 27 APR - Un operaio di 43 anni, di origini indiane, è morto dopo tre giorni di ricovero in ospedale a seguito di un infortunio avvenuto lunedì mentre stava lavorando in un'azienda in provincia di Brescia, ad Iseo.

Dipendente di una ditta esterna, era sul braccio meccanico di una gru quando è stato schiacciato sotto il tetto del capannone in cui stava lavorando. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. (ANSA).