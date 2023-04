Migranti: iniziato lo sbarco dalla Geo Barents a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Sono da poco iniziate le operazioni di sbarco dei 75 migranti dalla Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere arrivata stamattina al porto di NapoIi. I primi a scendere, donne e bambini. Sul posto personale della Asl Napoli 1 Centro per i primi controlli medici. I migranti soccorsi in mare saranno trasferiti nell'ex ospedale covid di Ponticelli in attesa, nei prossimi giorni, della sistemazione in altre sedi. (ANSA).