Lite tra coinquilini a Roma, morto un 40enne

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Un cittadino afgano di 40 anni è morto ieri sera a Roma nel corso di una lite con un coinquilino, un connazionale di 38 anni ora arrestato.

Il fatto è avvenuto intorno alle 23 in via Alia nella zona di via Casilina. Per motivi ancora da chiarire tra i due è scoppiata una lite durante la quale il 38enne ha colpito a coltellate il coinquilino uccidendolo.

Sul posto sono i intervenuti gli agenti del reparto Volanti, del commissariato Casilino e della Squadra mobile. (ANSA).