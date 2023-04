Catcalling, condannati a Milano tre militari dell'esercito

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Sono stati condannati a un mese di carcere, con pena sospesa e non menzione, tre giovani imputati in uno dei primi processi celebrati in Italia per catcalling, ossia molestie verbali rivolte per strada o in un luogo pubblico. A deciderlo è stato il giudice monocratico milanese Luigi Fuda che ha ritenuto colpevoli i tre uomini che ai tempi della vicenda erano militari dell'esercito (uno ha poi lasciato) in servizio a Milano. Nel marzo 2021, secondo la ricostruzione, avrebbero preso di mira una 19enne con espressioni pesanti e insulti ripetuti pomeriggio. La difesa, lette le motivazioni, farà ricorso. (ANSA).