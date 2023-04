A Napoli i 75 migranti sbarcati dalla Geo Barents

(ANSA) - NAPOLI, 27 APR - Sono concluse le operazioni di sbarco dalla Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere arrivata al porto di Napoli.

"I 75 sopravvissuti, tra cui molte donne e bambini, hanno finalmente toccato terra a Napoli - scrive Medici Senza Frontiere in un tweet - Ci auguriamo che ricevano l'assistenza e la protezione che meritano e di cui hanno bisogno. Medici Senza Frontiere continuerà a fornire supporto e cure alle persone in difficoltà in mare". (ANSA).