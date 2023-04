1 maggio: Autovie, domani traffico sostenuto sulla rete

(ANSA) - TRIESTE, 27 APR - Giornata di traffico sostenuto domani sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete.

Secondo le previsioni della concessionaria, saranno possibili rallentamenti soprattutto lungo l'asse autostradale in direzione Trieste, dovuti sia ai mezzi pesanti di ritorno dal Nord Italia e diretti verso i paesi del Centro Est Europa sia alle partenze verso le mete di vacanza per il ponte del primo maggio.

Non sono previsti, aggiunge Autovie, particolari disagi invece tra sabato e domenica e nemmeno il primo maggio, in virtù anche del blocco della circolazione dei mezzi pesanti in vigore dalle 9 alle 22 di domenica e lunedì. Giornata tranquilla - è la previsione di Autovie - anche martedì 2 per effetto della giornata di festa nella vicina Slovenia che comporterà un altro blocco al movimento di autoarticolati al confine. Questo causerà, però, "una ripresa vigorosa dei transiti già a partire dalla mattina del 3 maggio in particolare lungo la direttrice Trieste - Venezia con afflusso dei mezzi pesanti dalla A34 (Gorizia - Villesse) e dalla A4 (barriera del Lisert)". (ANSA).