Valditara, ai tutor punteggio aggiuntivo utile per la mobilità

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Il ministro dell'Istruzione Valditara ha emanato una direttiva volta a valorizzare il servizio di tutor e orientatore riconoscendo un punteggio aggiuntivo ai fini della mobilità. Della direttiva dovrà tenere conto l'amministrazione in sede di rinnovo del contratto integrativo. E' quanto è stato reso noto nel corso di un webinar curato nei giorni scorsi dal ministero dell'Istruzione e dedicato alle figure del tutor e del docente orientatore che ha registrato circa 3.500 contatti con la partecipazione di dirigenti scolastici e personale di staff delle scuole secondarie di secondo grado.

Nel corso dell'incontro i capi dipartimento hanno illustrato i provvedimenti finora adottati dal ministero e risposto alle numerose domande pervenute nei giorni precedenti dalle scuole.

Inoltre, l'Indire ha presentato i contenuti del percorso di formazione al quale i docenti interessati possono candidarsi per accedere successivamente alle funzioni di tutor e orientatore. Per consentire la più ampia informazione e adesione alla formazione il termine per la presentazione delle domande è stato prorogato fino al 31 maggio. L'attività si svolgerà on line con un percorso articolato in moduli e permetterà a circa 40.000 mila docenti di acquisire una formazione di base alla quale seguirà un'attività di accompagnamento, sempre a cura di Indire, nel corso del prossimo anno scolastico.

Le domande poste dalle scuole nel corso del webinar hanno riguardato in particolare: i diversi ruoli del tutor e dell'orientatore, le modalità di individuazione dei docenti da nominare come tutor, la definizione dei raggruppamenti di studenti seguiti da ciascun tutor, i rapporti fra queste nuove figure e le altre figure di sistema già presenti nella scuola e, infine, le modalità di determinazione del compenso del tutor e dell'orientatore. (ANSA).