Valditara a summit a Washington, per prima volta con i sindacati

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Al tredicesimo Summit internazionale sulla professione docente il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è andato accompagnato anche da una delegazione sindacale che è quindi presente ai lavori in corso a Washington.

La decisione, a quanto apprende l'ANSA da fonti presenti all'incontro, è stata apprezzata dai convenuti che hanno fatto notare come nei tredici vertici che si sono svolti finora, mai un governo italiano aveva portato i sindacati.

Quest'anno il tema dell'incontro è "Il futuro in bilico: il ruolo cruciale dell'insegnamento per l'impegno globale, la sostenibilità e l'accesso digitale" (ANSA).