Sale su un taxi con 5 valige cariche di droga, arrestata

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Una donna di 47 anni, di nazionalità indiana, è salita a bordo di un taxi a Roma con cinque valige pesantissime. Un carico che ha insospettito il tassista che ha subito allertato il 112. I carabinieri hanno quindi fatto scattare le indagine: nei grossi borsoni era occultata della droga, per la donna è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il fatto è avvenuto nella zona di via Capinere dove la donna aveva chiesto di essere portata dopo essere salita alla stazione Tiburtina. I militari hanno trovato nell'abitazione della donna circa 45 chilogrammi di bulbi di papavero da oppio. L'arresto è stato convalidato e per la donna sono stati disposti i domiciliari. (ANSA).