Donna con ferita al volto: 'Nessuna aggressione, ho fatto tutto da sola'

Non sarebbe stata aggredita con una pietrata sul volto, ma si sarebbe inferta al quel colpo da sola la donna di 40 anni trovata a terra sanguinante all'esterno di un appartamento in via Montenevoso a Pesaro dove probabilmente svolgeva lavori di pulizia.

Lo ha riferito la stessa donna allo psichiatra che l'ha ascoltata in ospedale ad Ancona, dove era stata trasferita d'urgenza in ambulanza per i traumi riportati al capo. La donna, che sarebbe alle prese con problemi psicologici, avrebbe addotto motivazioni in sostanza legate al suo lavoro e alla propria insoddisfazione.

In queste ore anche la Squadra Mobile, che ha condotto le indagini sulla vicenda, la sta ascoltando per capire cosa sia accaduto. Al momento però l'ipotesi privilegiata è che non vi sia stato alcun aggressore ma che la 40enne si sia autoinferta il colpo in faccia con la grossa pietra, trovata insanguinata accanto a lei.