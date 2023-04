AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti di domani:

ROMA - Quirinale ore 11.00 Consegna delle medaglie al merito per la Sanità pubblica

ROMA - Camera, Aula ore 9.30 Esame del Def, mozione sul Pnrr in campo energetico; alle 16.30 informativa del ministro per gli Affari europei Fitto sull'attuazione del Pnrr

ROMA - Senato, Aula ore 10.00 Esame del Def, con il ministro dell'Economia Giorgetti

ROMA - Tesoro, asta Btp e Ccteu

ROMA - Istat, fiducia dei consumatori e delle imprese di aprile; condizioni economiche delle famiglie di aprile; pratiche sostenibili nelle imprese nel 2022 e nel 2023-2025

ROMA - Inps, osservatorio su Reddito e Pensione di Cittadinanza, report cartaceo aprile 2019-marzo 2023

BRUXELLES - Ue, fiducia dei consumatori e delle imprese

STOCCOLMA - Eurogruppo, conferenza stampa con la presidente della Bce Lagarde

WASHINGTON - Usa, Pil del primo trimestre

NEW YORK - dati societari di Amazon, Caterpillar, Intel, Deutsche Bank, Stm e Total

ROMA - Eni, cda sui risultati del primo trimestre

FIUMICINO (ROMA) - alle 10.30 presentazione di Fco Connect con Ita Airways, Trenitalia e Adr

ROMA - Via San Giovanni in Laterano 152 ore 11.00 Confartigianato, il ministro per la Pa Zangrillo incontra la Giunta

ROMA - Piazza Venezia, 6 ore 9.00 Rem-Tech Expo, bilancio Ue-Pnrr-Roma, con i ministri degli Affari europei Fitto e dell'Ambiente Pichetto Fratin

ROMA - ministero delle Infrastrutture ore 15.00 Jsw Steel Italy di Piombino, tavolo con Fim, Fiom e Uilm

NEW YORK - Onu, riunione del Consiglio di sicurezza sulla situazione politica e umanitaria in Siria e sul Kosovo

ROMA - Via Parigi 11 ore 11.00 Conferenza delle Regioni con i ministri delle Imprese Piantedosi e della Protezione Civile Musumeci

CITTÀ DEL VATICANO - Palazzo apostolico ore 9.00 Il Papa riceve in udienza il primo ministro dell'Ucraina Shmyhal

ROMA - ministero della Cultura, ore 14.30 Padiglione Italia 'Spaziale. Ognuno appartiene a tutti gli altri' con il ministro della Cultura Sangiuliano

FIRENZE - Stadio Franchi ore 21.00 Coppa Italia, Fiorentina-Cremonese, semifinale di ritorno