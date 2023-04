Ancora sbarchi a Lampedusa, Piantedosi sull'isola

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è atterrato a Lampedusa, con un elicottero dei vigili del fuoco. Ad accoglierlo, il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, il questore Emanuele Ricifari, il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino e il presidente del consiglio comunale Giacomo Mercurio. La prima tappa della visita lampo sarà l'hotspot.

Oltre al capo del Viminale, all'aeroporto di Lampedusa sono giunti i prefetti Maria Teresa Sempreviva e Paolo Canaparo, Valerio Valenti, capo dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione nonché commissario delegato per lo stato d'emergenza migranti, Francesco Messina, direttore centrale Anticrimine del dipartimento Pubblica sicurezza e dal direttore centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere, Claudio Galzerano, e il capo della segreteria tecnica del ministro Maria Pia Terracciano.

Il neo commissario delegato per lo stato di emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti, era stato a Lampedusa lo scorso 18 aprile e si era impegnato, per una efficiente gestione dell'hotspot.

Notte d'inferno a Lampedusa dove con 23 imbarcazioni, soccorse al largo dell'isola o approdate direttamente sulla terraferma, sono sbarcati complessivamente 869 migranti. Quattordici, nello specifico, le carrette agganciate da mezzanotte fino all'alba. Ieri, invece, gli sbarchi erano stati complessivamente 28 con un totale di 1.117 persone. All'hotspot di contrada Imbriacola, all'alba, c'erano 2.698 ospiti, a fronte di una capienza prevista per poco meno di 400 persone. Prima dell'arrivo di Piantedosi, 89 migranti sono stati imbarcati sul pattugliatore della Guardia

di finanza con direzione a Pozzallo (Rg). Per questa sera, su disposizione della Prefettura di Agrigento, è previsto un ulteriore spostamento di 380 persone con il traghetto di linea che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle In vista di nuovi sbarchi, visto che la struttura

d'accoglienza di contrada Imbriacola è sovraffollata, si sta cercando di velocizzare i trasferimenti degli ospiti. I migranti arrivati nelle ultime 24 ore provengono da Burkina Faso, Costa d'Avorio, Gambia, Camerun, Guinea, Nigeria, Sierra Leone, Liberia, Senegal, Mali e Sud Sudan