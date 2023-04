A Trieste corteo antifascista non autorizzato, Risiera blindata

(ANSA) - TRIESTE, 25 APR - Un corteo "antifascista", non autorizzato, promosso dal movimento Burjana, partito da campo San Giacomo a Trieste, si sta dirigendo verso il monumento nazionale della Risiera di San Sabba, dove è in programma la cerimonia in occasione del 25 aprile.

Il corteo è scortato dalle forze dell'ordine, i manifestanti lungo il tragitto camminavano per lo più sui marciapiedi. La strada che conduce alla Risiera è stata chiusa al passaggio dei veicoli ed è presidiata dai mezzi della polizia. I poliziotti sono in tenuta antisommossa. Il corteo non ha ancora raggiunto via Giovanni Palatucci, dove si trova la Risiera. Giunto in prossimità di via Palatucci, dove si trova la Risiera di San Sabba al cui interno si stanno svolgendo le celebrazioni, il corteo è stato bloccato dalle forze dell'ordine. Si tratta di un centinaio di persone che sventolano varie bandiere - molte dell'Usb - e intonano slogan.

Ai manifestanti non viene consentito di raggiungere la Risiera e per questo hanno intonato il coro "fateci passare, fateci passare". Poi, è partito il canto di "Bella ciao". "Il 25 Aprile un gruppo di antifascisti non si può avvicinare alle celebrazioni per la Liberazione", ha sottolineato uno dei manifestanti. Molte altre persone, comunque, non aderenti a Burjana né ai manifestanti, non sono riuscite a entrare in Risiera, ma soltanto per motivi di capienza e dunque di sicurezza. Le celebrazioni, infatti, sono quest'anno particolarmente partecipate. All'interno si è assiepata una notevole folla che segue la cerimonia. (ANSA).