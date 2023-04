25 aprile: Musumeci, 'omaggio a Europa unita'

(ANSA) - PALERMO, 25 APR - "In omaggio all'Europa unita, nella pace e nella concordia, ho voluto stamane deporre dei fiori nei due cimiteri militari, alla periferia di Catania, dove riposano migliaia di Caduti britannici e tedeschi della sanguinosa Campagna di Sicilia. La pietà umana per tutti i morti, vincitori e vinti, è un dovere cristiano e non assolve dalle responsabilità di ognuno di fronte alla storia." Lo ha detto il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci a Catania. (ANSA).