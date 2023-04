Valanga sul Monviso, salvi quattro scialpinisti

(ANSA) - CRISSOLO, 24 APR - Quattro alpinisti francesi sono rimasti coinvolti stamattina in una valanga che si è staccata dalla parete nord del Monviso, nel Cuneese. La chiamata di emergenza è stata lanciata da uno di loro intorno alle 8.30.

Nessuno di loro risulta in gravi condizioni, ma tre sono stati portati in ospedale. (ANSA).