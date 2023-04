Usa: l'ex agente che uccise Breonna Taylor assunto come sceriffo

L'ex agente che uccise Breonna Taylor nel 2020 ha trovato un nuovo lavoro nelle forze dell'ordine in Kentucky. Lo scrive il Guardian citando l'ufficio dello sceriffo della contea di Carroll. Myles Cosgrove era con altri due agenti quando fece irruzione in piena notte nella casa della giovane afroamericana che stava dormendo con il suo fidanzato, Kenneth Walker. Quest'ultimo, non avendo capito cosa stesse accadendo, sparò e ferì ad una gamba uno degli agenti. I tre poliziotti risposero sparando 32 colpi, e Breonna rimase uccisa.

Nel settembre del 2020 i tre poliziotti furono assolti dall'accusa di omicidio. Cosgrove fu licenziato nel 2021 dal dipartimento di polizia di Louisville. Nella contea di Carroll sono previste mobilitazioni per protestare contro l'assunzione dell'ex poliziotto.