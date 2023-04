AccadeOggi

ROMA - Altare della Patria ore 9.00 Festa della Liberazione, il presidente della Repubblica Mattarella depone una corona d'alloro in occasione, con l presidente del Consiglio Meloni e il ministro della Difesa Crosetto

CUNEO - Parco della Resistenza ore 11.00 Festa della Liberazione, visita del presidente della Repubblica Mattarella che depone una corona al Monumento della Resistenza, visita il Museo Casa Galimberti, partecipa a una cerimonia al Teatro Toselli; alle 12.45 incontro in prefettura; alle 15.30 a Borgo San Dalmazzo visita al Memoriale della Deportazione e al museo Memo4345; alle 16.30 a Boves visita al Monumento alla Resistenza

PRAGA - Visita del presidente del Senato La Russa al campo di concentramento nazista di Theresienstadt; deposizione di una corona al monumento di Jan Palach

PRAGA - Assemblea dei Parlamenti Ue con i presidenti del Senato La Russa e della Camera Fontana

ROMA - Largo Bompiani ore 9.00 Festa della Liberazione, corteo fino a Porta San Paolo promosso dalla Comunità Ebraica, partecipano il ministro delle Imprese Urso e il segretario generale della Cgil Landini

ROMA - Pantheon, Piazza della Rotonda ore 10.00 Festa della Liberazione, '25 Aprile - Ieri oggi e domani Resistenza - Con il popolo ucraino contro il fascismo di Putin', manifestazione promossa da +Europa, associazioni partigiane, ucraini in Italia

MILANO - Palazzo Marino, davanti al Comune in mattinata Festa della Liberazione, il ministro della Cultura Sangiuliano depone una corona d'alloro e visita il Sacrario dei caduti in largo Caduti milanesi per la patria FOTO

MILANO - Porta Venezia, corso Venezia ore 14.00 Festa della Liberazione, manifestazione nazionale dell'Anpi, comizio finale in Piazza Duomo, con il sindaco di Milano Sala, il segretario generale della Cisl Sbarra, il presidente dell'Anpi Pagliarulo

CINISELLO BALSAMO (MI) - ore 18.00 Lega, incontro con Salvini

WASHINGTON - Usa, fiducia consumatori di aprile e vendite di nuove case di marzo

NEW YORK - dati societari di Alphabet, General Motors, McDonald's, Microsoft, Texas Usa Instrument, Visa, Novartis, Banco Santander e Ubs

LUSSEMBURGO - Ue, riunione dei ministri europei dell'Agricoltura e della Pesca

MADRID - Visita del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva

GERUSALEMME - Celebrazioni del 75mo anniversario della creazione dello Stato di Israele

NEW YORK - Causa per diffamazione contro l'ex presidente Donald Trump, intentata dalla giornalista Jean Carroll che lo accusa di averla violentata nel 1990

NEW YORK - Onu, riunione del Consiglio di sicurezza sul conflitto israelo-palestinese

CITTÀ VARIE - Giornata mondiale della Malaria

CASTELVETRANO (TP) - Sistema delle Piazze ore 11.00 'Memoria Nostra', iniziativa dedicata a chi ha sacrificato la vita per combattere la mafia con il ministro dell'Interno Piantedosi