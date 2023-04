Scontro auto-taxi a Milano, tassista grave e altri 3 feriti

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in centro a Milano. Nello scontro tra un taxi e un'auto privata infatti sono rimaste ferite quattro persone, una delle quali, il tassista, è ricoverato in pericolo di vita.

E' accaduto pochi minuti dopo le 8 all'incrocio tra viale Corsica, lo stradone che porta verso Forlanini e l'aeroporto di Linate, con via Mugello. Nello scontro sono rimasti feriti conducente e passeggero del taxi, una Toyota, rispettivamente un uomo di 59 anni e un ragazzo di 22 anni, e il conducente e la passeggera della vettura, un'Audi, un uomo di 36 anni e una donna di 31.

I due passeggeri sono stati trasportati dal 118 in codice giallo al Policlinico, il conducente dell'Audi in giallo al S.Raffaele, mentre il tassista, rianimato sul posto, è andato a Niguarda in codice rosso in condizioni molto gravi. (ANSA).