Pro Vita, grave e pericolosa la pillola gratuita

(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Non c'è nulla di più pericoloso per la salute delle donne che banalizzare temi che impattano sulla loro pelle, come aborto, contraccezione, gender e prostituzione.

In questo quadro è altrettanto grave e pericolosa la decisione dell'Aifa di rendere la pillola anticoncezionale gratuita". Lo afferma Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo di Pro Vita & Famiglia.

"Come è possibile conciliare la pillola contraccettiva 'libera e gratuita' - si domanda - come panacea di tutti i mali, senza sottolineare i gravi effetti collaterali fisici e psicologici che possono portare fino a depressione e istinti suicidari?". (ANSA).