L'appello dopo 10 anni, boss denuncia l'Italia alla Cedu

(ANSA) - BARI, 22 APR - Il boss molfettese Felice De Simine, 53enne con precedenti per strage, omicidio (in concorso con altri) e tentato omicidio, ha deciso di denunciare lo Stato italiano alla Corte europea dei diritti dell'uomo. La vicenda riguarda la condanna a 7 anni e 9 mesi di reclusione per tentato omicidio passata in giudicato a dicembre 2022, a 15 anni dai fatti commessi nel 2007. I suoi legali, gli avvocati Massimo Chiusolo e Claudia Terlizzi, hanno presentato ricorso per violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cioè la disposizione sul diritto a un processo equo.

"Il processo celebrato a carico del ricorrente - si legge nel ricorso - ha violato il diritto del De Simine di essere giudicato in tempi ragionevoli, con il rispetto delle garanzie difensive e del contraddittorio". In particolare, la difesa ha lamentato come l'udienza d'appello sia stata fissata non solo a quasi 10 anni dalla prima condanna, ma anche "in assenza della disponibilità del fascicolo": tutto il materiale del primo grado, infatti, era sparito. Il fascicolo fu ricostruito parzialmente solo due giorni prima dell'udienza, poi conclusasi con una nuova condanna. "I pochi atti ricostruiti - continua il ricorso - non erano presenti che due giorni pima, essendo giunti il 2 dicembre a fronte di una udienza celebratasi il 4 dicembre" 2020. Atti che, rilevano gli avvocati, "non erano certi quanto a contenuto con riguardo ai motivi d'appello, mentre risultavano mancanti totalmente" dell'interrogatorio difensivo dell'incolpato, strumento con cui De Simine aveva cercato di spiegare i motivi dell'aggressione.

Le decisioni della Corte d'Appello di Bari e della Cassazione, quindi, avrebbero "determinato una gravissima ed irreparabile lesione del diritto di difesa del De Simine sotto diversi profili". "Non solo il processo non si è svolto in termini di ragionevole durata - si legge ancora - ma altresì l'imputato non ha potuto disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa". (ANSA).