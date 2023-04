Coro Cappella Sistina, monsignor Palombella a processo

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 22 APR - Al via, il 24 maggio, il processo in Vaticano per la passata gestione dei fondi del Coro della Cappella Sistina. Il promotore di Giustizia Alessandro Diddi ha rinviato a giudizio monsignor Massimo Palombella, ex direttore del coro, Michelangelo Nardella, ex direttore finanziario e Simona Rossi, moglie di Nardella. I capi di imputazione sono, secondo quanto si apprende, peculato, riciclaggio e truffa.

La prima udienza del processo si terrà nel Tribunale vaticano il 24 maggio alle ore 17.30. L'indagine era stata autorizzata dal Papa nel 2018 per una vicenda legata a questioni finanziarie, in cui si sospettava un uso disinvolto degli introiti per i concerti, indirizzati in un conto presso una banca italiana. (ANSA).