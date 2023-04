Bimbo di 4 anni muore in ospedale Vibo, aveva la febbre alta

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 22 APR - Un bambino di 4 anni è morto nella serata di ieri nell'ospedale di Vibo Valentia dove era stato appena portato dai genitori. La corsa in ospedale si era resa necessaria per un forte stato febbrile in cui il bambino versava. Il piccolo, da quello che si è potuto sapere, non soffriva di altre patologie.

Oggi a Dasà, centro delle Preserre vibonesi, dove il bimbo viveva, le campane sono suonate a lutto. Il sindaco Raffaele Scaturchio, a nome di tutta la cittadinanza, ha espresso vicinanza alla famiglia "per la perdita di una creatura che troppo presto il Signore ha deciso di portare con sé. Accettare la prematura dipartita è impossibile, consolare la famiglia infattibile. Auguriamo solo a te piccolo Giuseppe - le conclusioni del sindaco - di riposare in pace, e speriamo tu con il tempo possa fare conforto ai familiari e a tutti noi che, stai certo, non ti dimenticheremo mai". (ANSA).