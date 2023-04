Sfida mondiale all'Ictp di Trieste a colpi di software

(ANSA) - TRIESTE, 21 APR - Sono 18 le squadre internazionali che, nell'ambito di un mix di lezioni e workshop sul tema del calcolo quantistico denominato Quantinuum Hackathon, al Centro Internazionale di Fisica Teorica "Abdus Salam" di Trieste (ICTP) si sfideranno fino a domenica 23 aprile.

Con Quantinuum Hackathon i partecipanti affrontano i temi più importanti del quantum computing e "imparano un linguaggio di programmazione per computer quantistici (in questo caso le macchine quantistiche di Quantinuum e il linguaggio TKET) e scrivono programmi in grado di risolvere problemi reali", spiega il fisico dell'ICTP Antonello Scardicchio, co-organizzatore dell'evento.

Dunque, la parte di problem solving dell'hackathon è condotta come un concorso, con una giuria di esperti e i progetti migliori vincono un premio.

Il quantum computing è una tecnologia emergente in cui la coerenza quantistica (entanglement) viene sfruttata per costruire computer (quantistici), in grado di risolvere alcuni problemi molto più velocemente di un computer 'classico'. Così, un computer quantistico funzionante potrebbe ad esempio affrontare problemi di fisica fondamentale testando teorie concorrenti oppure descrivere le proprietà chimiche di molecole complesse o progettare nuovi materiali. Alcuni ritengono che ci si possa aspettare un' "accelerazione quantistica" anche nel campo dell'intelligenza artificiale e nella soluzione di problemi di ottimizzazione combinatoria, che hanno molte applicazioni in economia e finanza.

Componente chiave dell'evento è dare agli studenti dei paesi in via di sviluppo una opportunità di formazione su questa tecnologia emergente. (ANSA).