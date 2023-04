Pompa di benzina in fiamme in Alto Adige, un ferito

(ANSA) - BOLZANO, 21 APR - Spettacolare incidente stradale la scorsa notte sulla statale del Brennero a Barbiano, dove una pompa di benzina ha preso fuoco. Le fiamme provenivano da un'auto il cui conducente è stato a portato in salvo dai passanti e preso in cura dal soccorso sanitario; sarebbe in gravi condizioni. All'arrivo delle prime forze d'intervento, la macchina era già stata avvolta completamente dalle fiamme e il rogo si è poi esteso al distributore. Grazie al massicio intervento dei Vigili del Fuoco da tutto il circondario l'incendio è stato portato sotto controllo. Le operazioni di post-spegnimento e controllo di eventuali focolai sono proseguite per tutta la notte. (ANSA).