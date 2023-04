Incendio a villa palladiana, denunciati due minori

(ANSA) - VICENZA, 21 APR - Sono due ragazzini di sedici anni gli autori dell'incendio divampato lo scorso 17 marzo a Villa Trissino di Meledo di Sarego (Vicenza) opera di Andrea Palladio risalente al 1500 e patrimonio dell'Unesco. Ad essere interessata dal rogo la barchessa e alcuni mobili antichi cosi coma la travatura in legno del soffitto provocando gravi danneggiamenti i cui danni non sono ancora stati stimati. I carabinieri di Vicenza al termine di un'indagine e grazie in particolare alle telecamere di sicurezza della zona hanno individuato i responsabili. I due minorenni sono stati denunciati per imbrattamento, distruzione e danneggiamento di bene culturale a cui si somma la violazione di domicilio.

(ANSA).