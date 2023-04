Fango e detriti, chiusa la Lecco-Ballabio

(ANSA) - LECCO, 21 APR - Una caduta di fango e detriti ha portato in queste ore a una nuova chiusura della nuova Lecco-Ballabio, la diramazione dell'attraversamento di Lecco, vitale collegamento con la Valsassina, già a lungo bloccata lo scorso dicembre a causa di una grossa frana di massi.

Il nuovo riversamento è avvenuto, complice l'attuale ondata di maltempo, sempre in corrispondenza della galleria Giulia, dove a suo tempo si era sfiorata la tragedia con enormi massi che avevano anche colpito un furgone con a bordo due persone salve per miracolo.

Vigili del fuoco e tecnici dell'Anas stanno valutando la situazione a monte della strada, dopo aver sgomberato il materiale. Nel frattempo lungo le direttrici da e per la Valsassina stamane si sono formati lunghissimi incolonnamenti di veicoli per gli spostamenti verso i luoghi di lavoro e le scuole. (ANSA).