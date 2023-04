Carro deragliato:a Firenze Smn circolano treni ma ancora ritardi

(ANSA) - FIRENZE, 21 APR - Dopo lo svio del treno merci a Castello è' ripresa questa mattina la circolazione regionale tra le stazioni di Firenze Smn e Prato ma si registrano alcune cancellazioni, già programmate ieri per permettere ai tecnici di continuare i lavori di ripristino, e diversi ritardi che vanno dai 5 ai 40 minuti, secondo quanto si può leggere sui tabelloni orari in stazione, Per quanto riguarda invece l'Alta velocità la situazione è tornata alla normalità: si registrano pochi ritardi, tra i 5 e i 15 minuti.

A differenza di ieri quando erano centinaia le persone in attesa, questa mattina la Stazione di Santa Maria Novella si presenta senza le lunghe code ma, più affollata. "Finalmente riusciamo a partire - sorride Michele, italiano, insieme con la moglie, i suoceri e il cognato, colombiani -. Ieri eravamo venuti qui in stazione, avremmo dovuto prendere il treno per Napoli, abbiamo aspettato ore ma alla fine abbiamo preferito allungare il soggiorno a Firenze di una notte e tra poco dovremmo partire, finalmente". Qualcun altro, in virtù di quanto accaduto ieri, ha deciso di anticiparsi ma, al momento, nessuna criticità. "Siamo venute un poco prima in stazione - raccontano due giovani - ma il nostro treno è in orario". (ANSA).