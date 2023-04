Caduta di fango e detriti, riaperta la Lecco-Ballabio

(ANSA) - LECCO, 21 APR - E' stata riaperta al traffico dopo una notte di apprensione e una mattinata contraddistinta da lunghi incolonnamenti, la nuova Lecco-Ballabio chiusa dopo una frana di fango e detriti.

La zona è la stessa, in prossimità della galleria Giulia, dove lo scorso dicembre erano caduti dei massi di enormi dimensioni. Questa volta la scarica di materiale si è verificata in concomitanza con un'ondata di maltempo con piogge a tratti intense.

La riapertura è stata decisa dopo una serie di sopralluoghi e la valutazione della parete montana che sovrasta il tracciato montano, vitale collegamento per la Valsassina (Lecco). Nel frattempo ha smesso di piovere. (ANSA).