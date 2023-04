Aprile invernale in Veneto, ancora nevicate in montagna

(ANSA) - BELLUNO, 21 APR - Ancora nevicate la notte scorsa sulle montagne del Veneto, dove il clima sembra tornato ad essere prettamente invernale. Sulle Dolomiti i fiocchi bianchi sono caduti fino ai centri di valle, come Cortina - pochi centimetri - mentre in quota lo spessore della neve fresca varia tra i 10 e i 40 centimetri. Lo riferisce il bollettino dell'Arpav. La perturbazione fredda che ha attraversato il Veneto ha portato nevicate anche sull'altopiano di Asiago e sulle prealpi veronesi.

Sulle Dolomiti settentrionali il manto nevoso presente in alta quota, come nella stazione di Ra Valles, sopra Cortina, supera il metro e 30 di altezza. (ANSA).