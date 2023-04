Pe: approvato in commissione un emendamento anti-Prosek

Le menzioni tradizionali, come Prosek, non possono evocare Denominazioni di origine protetta, come Prosecco. E' l'emendamento al nuovo regolamento sulle Dop e Igp approvato in commissione Agricoltura dell'Europarlamento. Il divieto riguarda anche norme nazionali, come nel caso della controversia sull'aceto balsamico sloveno e cipriota.

Tra le altre novità approvate dagli eurodeputati sul provvedimento, relatore Paolo De Castro (Pd), l'obbligo di indicare sull'etichetta di qualsiasi prodotto Dop e Igp il nome del produttore e, per i solo prodotti Igp, l'origine della materia prima principale, nel caso provenga da un paese differente rispetto allo Stato membro in cui è prodotta. Il testo è stato approvato con 46 voti favorevoli, ovvero all'unanimità. Nelle prossime settimane il testo passerà in plenaria, quindi gli eurodeputati saranno pronti a negoziare con il Consiglio Ue.